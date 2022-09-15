Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

İfadeleri alınan zanlıların, daha önce de Göynük ilçesinde 10 kez kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Samsaçavuş köyünde 12 Eylül 'de Türk Telekom 'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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