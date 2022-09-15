Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı

15.09.2022 11:54

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Samsaçavuş köyünde 12 Eylül'de Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hırsızlığı yapan kişilerin K.İ, M.Y, G.Y. ve O.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri çaldıkları 800 metre kabloyla birlikte gözaltına aldı.

İfadeleri alınan zanlıların, daha önce de Göynük ilçesinde 10 kez kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500
Silifke'de İlköğretim Haftası kutlandı Silifke'de İlköğretim Haftası kutlandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da kablo hırsızlığı yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement