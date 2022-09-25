Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

25.09.2022 15:27
Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Akyazı'dan Mudurnu istikametine giden Vehbi S. idaresindeki 54 HY 827 plakalı çöp malzemesi yüklü kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen çöpler ekiplerce temizlendi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Akyazı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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