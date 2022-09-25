Mudurnu'da çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çöp taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Akyazı'dan Mudurnu istikametine giden Vehbi S. idaresindeki 54 HY 827 plakalı çöp malzemesi yüklü kamyon, ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen çöpler ekiplerce temizlendi.
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