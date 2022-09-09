Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı - Son Dakika
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Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

09.09.2022 13:00
Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı.

İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayan panayır bu yıl da ilçe merkezinde düzenleniyor.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe dışından gelen esnaflar ile köylülerin Mudurnu Pazar Alanı'nda kurdukları tezgahları ziyaret ediyor.

Ayrıca çocuklar ve gençler ise oyun ve eğlence alanlarının yer aldığı panayırda Coşkun Sabah, Ali Kınık, Ayşe Ovalı, Deniz Toprak ve Ramazan Çelik konser verecek.

Bolu Belediye Bandosu ile Düzce Belediyesi Mehter Takımı da panayırda gösteri yapacak.

Panayır, 11 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı başladı - Son Dakika

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