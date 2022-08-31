Mudurnu'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" 7-11 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika
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Mudurnu'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" 7-11 Eylül'de düzenlenecek

31.08.2022 15:55
Mudurnu'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" 7-11 Eylül'de düzenlenecek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı, 7-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı, 7-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayan panayır bu yıl da düzenlenecek.

İlçe dışından gelen esnaf ile yağ, peynir ve yoğurt üretimi yapan köylerdeki vatandaşların satış yapacağı panayırda, çocuklar ve gençlerin eğlenmesi için lunapark da kurulacak.

Panayırın son gününde sanatçı Coşkun Sabah ile Bolulu şarkıcı Ramazan Çelik konser verecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Eylül, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da 'Hayvan ve Emtia Panayırı' 7-11 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da "Hayvan ve Emtia Panayırı" 7-11 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika
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