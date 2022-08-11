Cinsel saldırıdan kurtulan kadın, kucağında çocuğu ile çıplak halde esnafa sığındı - Son Dakika
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Cinsel saldırıdan kurtulan kadın, kucağında çocuğu ile çıplak halde esnafa sığındı

11.08.2022 13:30

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Irak uyruklu S.A. (30), kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Suriye uyruklu A.A.'yı (21) bıçaklayıp, çocuğu ile birlikte esnafa sığındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Irak uyruklu S.A. (30), kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Suriye uyruklu A.A.'yı (21) bıçaklayıp, çocuğu ile birlikte esnafa sığındı. Çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm" dedi. Iraklı kadının yaraladığı A.A. da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Irak uyruklu S.A., sosyal medyadan tanıştığı Suriye uyruklu A.A. ile evinde buluştu. İddiaya göre A.A., S.A.'ya cinsel saldırıda bulundu. Evde bulunan bıçakla A.A.'yı boynundan yaralayan S.A. çıplak halde, kucağında 2 yaşındaki çocuğu ile dışarı çıktı. Kadın, mahallede Tayip Ünsal'a ait bir iş yerine sığındı, bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Üzerinde kan bulunan kadını gören Ünsal, esnaftan yardım istedi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen kadın, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ünsal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A., Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'KORKU İÇİNDE GELDİ, YARDIMCI OLDUK'

Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim, bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korku içinde geldi, biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki; yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş" dedi.


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Bolu'da yabancı uyruklu kadına cinsel istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı Bolu'da yabancı uyruklu kadına cinsel istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa böyle sığındı Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde sokağa kaçarak esnafa böyle sığındı
Kaynak: DHA

Mudurnu, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel saldırıdan kurtulan kadın, kucağında çocuğu ile çıplak halde esnafa sığındı - Son Dakika

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