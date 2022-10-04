Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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