Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mudurnu yönünde seyreden Gökhan K. idaresindeki 14 BM 502 plakalı kamyonet, Dibekhanı yol ayrımında Sebahattin Y'nin kullandığı 54 F 1341 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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