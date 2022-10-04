Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

04.10.2022 13:34
Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Mudurnu yönünde seyreden Gökhan K. idaresindeki 14 BM 502 plakalı kamyonet, Dibekhanı yol ayrımında Sebahattin Y'nin kullandığı 54 F 1341 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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