Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı

06.09.2022 15:29
Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ot biçerken traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ot biçerken traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Gürçam köyünde traktörüyle ot biçen Ş.Ş'nin yanındaki av tüfeği yere düşerek bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden yaralanan Ş.Ş, yakınları tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ş.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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