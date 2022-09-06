İlk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edilen Ş.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika

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