Bolu'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Abant Milli Parkı istikametine giden Ahmet Ö. idaresindeki 14 LE 332 plakalı otomobil, Delice köyü mevkisinde önünde seyreden Emin F. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu ve Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildi.
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