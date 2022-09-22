Mudurnu'da vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Mudurnu'da vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı

22.09.2022 14:54
Mudurnu'da vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, topladıkları ya da pazardan aldıkları meyve ve sebzeleri kış mevsiminde tüketebilmek için konserve yapmaya başladı.

Mudurnu'da bulunan iş yerinde vatandaşların kış hazırlıklarına yardım eden İsmail ve Müzeyyen Bozkurt çifti, vatandaşların kendilerine getirdiği, kuşburnu, domates, biber gibi ürünleri makineden geçirerek salça ve marmelat yapılmasını sağlıyor.

İsmail Bozkurt, AA muhabirine, köylerde yetişen elma, armut, ayva gibi meyvelerin değerlenebilmesi için tesis kurduklarını anlatarak, "Kendi işimizin yanında vatandaşlara da yardımda bulunuyoruz. Bize getirdikleri domates, biber, kuşburnu gibi ürünlerin sularını çıkartıyoruz. Daha önceleri bu işler elle rendelenip elekten geçirilip zorlukla ve güçlükle yapılıyordu. Ama bu makineler sayesinde 10-15 dakikada istenilen kıvama getiriliyor." diye konuştu.

Vatandaşların memnun olduğunu dile getiren Bozkurt, tüm ilçe sakinlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Salça veya marmelat yapmak için Bozkurt'un işletmesine gelen ilçe sakinleri ise daha önceleri saatlerce vakit ayırdıkları bu işleri artık daha kısa sürede yaparak kışa hazırlandıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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