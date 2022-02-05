Bolu'nun nüfusu 320 bin 14 kişiye ulaştı - Son Dakika

Bolu'nun nüfusu 320 bin 14 kişi olurken, 32 yerleşim yerinin nüfusu değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Bolu'da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 212 kişi artarak 320 bin 14 oldu.

Kentte 234 bin 554 kişinin il ve ilçe merkezlerinde, 85 bin 460'ının ise belde ve köylerde yaşadığı görüldü.

2020 yılında 80 bin 488 kişinin yaşadığı Bolu ve ilçelerine bağlı köylerde geçen yıl 79 bin 82 kişinin yaşadığı görüldü.

Bolu'da 32 köyün nüfusu değişmezken, 19 köyün nüfusu 1 kişi arttı, 32 köyün nüfusu ise 1 kişi azaldı.

Merkeze bağlı Doğancı, 1139 kişiden 1067'ye düşerek nüfusu en çok azalan köy oldu. Bu köyün nüfusu, bir önceki yıla göre 72 kişi azaldı.

Göynük'e bağlı Dedeler köyünde 481 olan nüfus 68 kişi azalarak 413'e düştü.

Bolu merkeze bağlı Karaköy köyünün 2 bin 612 olan nüfusu ise 455 kişi artarak 3 bin 67'ye yükseldi, merkeze bağlı Okçular köyünün nüfusu ise 371'den 445'e yükseldi.