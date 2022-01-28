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Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

28.01.2022 15:32

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri'nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu Bolu'nun Pamukkale'si olarak bilinen Akkayalar Travertenleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

Dondurucu soğuk Akkayalar Travertenleri'nde metrelerce buz sarkıtı oluşturdu

BOLU - Bolu'nun Pamukkale'si olarak bilinen Akkayalar Travertenleri kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu Akkayalar havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar'da, dondurucu soğukların etkisiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Akkayalar Travertenleri'nin karla kaplı yüzeyi ve oluşan buz sarkıtlarının havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı
Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı
Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı

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Pamukkale, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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