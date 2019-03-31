Son Dakika Haberleri: Bolu'nun Seben İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatih...

Bolu'nun Seben İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatih...

1 saat önce

Bolu'nun Seben ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Kavak kazandı.

Bolu'nun Seben İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatih..., System.String[]
Bolu'nun Seben ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Kavak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Kavak 852, İYİ Parti adayı Enver Erkaykusuz 315, MHP adayı Hakan Cankurtaran 130 oy aldı.

-Kavak'ın öz geçmişi-

1977 yılında Seben'de dünyaya gelen Kavak, Abant İzzet Baysal Üniversitesini tamamladıktan sonra ilçede ticaretle ilgilendi.

AK Parti İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Kavak, Seben Belediyesi Meclis Üyeliği görevini devam ettiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Kavak, Bolu, AK Parti, Seben, Güncel
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