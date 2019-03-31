Bolu'nun Seben İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fatih...
1 saat önce
Bolu'nun Seben ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Kavak kazandı.
Bolu
'nun Seben
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Fatih Kavak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Kavak 852, İYİ Parti
adayı Enver Erkaykusuz
315, MHP
adayı Hakan Cankurtaran
130 oy aldı.
-Kavak'ın öz geçmişi-
1977 yılında Seben'de dünyaya gelen Kavak, Abant İzzet Baysal
Üniversitesini tamamladıktan sonra ilçede ticaretle ilgilendi.
AK Parti İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Kavak, Seben Belediyesi Meclis Üyeliği görevini devam ettiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:41 Kaynak: AA
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