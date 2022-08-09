Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
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Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı

09.08.2022 15:17
Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı

Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçe merkezinde vatandaşlar, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını gördükleri tilkiyi Seben Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürülen tilki, veteriner klinikte tedavi altına alındı.

Sağlığına kavuşan tilki, karnı doyurulduktan sonra doğaya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika
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