Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

30.08.2022 16:39
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Seben ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seben istikametine seyir halinde olan Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktör Dedeler köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde traktör sürücüsü Ahmet Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Acar'ın cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Seben, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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