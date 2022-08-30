Edinilen bilgiye göre, Seben istikametine seyir halinde olan Ahmet Acar (49) idaresindeki 14 AD 426 plakalı traktör Dedeler köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Seben, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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