Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant , Gölcük ve Yedigöller milli parklarında bulunan endemik tür nilüfer çiçekleri, vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için tedbirler alındı. Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor.

Kaynak: İHA

Gölcük, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da nilüfer çiçeklerini koparanlara 109 bin 593 lira ceza verilecek - Son Dakika

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