Bolu'nun turizm merkezlerine bayramda ziyaretçi akını - Son Dakika

BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı ile Abant ve Gölcük tabiat parklarını 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 61 bin 195 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun doğal güzelliğiyle ünlü turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 4 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Kentin gözde turizm merkezlerine, tatilde 61 bin 195 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe ve kamp yaparak, geçirmek isteyenler, Bolu merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Milli parka 9 bin 408 ziyaretçi geldi.