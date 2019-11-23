Bolu'nun voleyboldaki gururu şampiyonluğa kitlendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, ligdeki yedinci galibiyetini alarak şampiyonluk yoluna devam etmek istiyor.

İlk 6 maçını kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar, yarın İstanbul ekiplerinden Sarıyer Belediyespor ile sahasında karşılaşacak.

Ligde oynadığı ilk 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan ve ligde lider olan Bolu ekibi, Sarıyer Belediyespor karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız olarak devam etmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yarın oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden Bolu Belediyespor ekibi, antrenmanlarını kazanma ve şampiyonluk parolasıyla yapıyor.

Takımın antrenörü Salih Yergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının şampiyonluk yolunda çok istekli ve arzulu bir şekilde çalıştığını belirtti.



Ligde 6 hafta boyunca hiç yenilmeden güzel bir seri yakaladıklarını kaydeden Yergin, "Biz bu seriyi taşıyabildiğimiz kadar taşıyacağız. Rakipler biraz bütçeli ve kadrolu rakipler ama biz de bu motivasyonla beraber daha fazla çalışıp arayı kapatmak gayretindeyiz. Bu haftaya kadar getirdik. Önümüzdeki haftalardan itibaren de bu misyonu taşıyacağız. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz." dedi.



Yergin, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, "Hedef, tabii ki en iyisi ve şampiyon olmak. 6 hafta başarılı gidebildiysek neden 26 hafta gidemeyelim. Benim kendi adıma öyle bir iddiam var. Çocuklarım da çok iddialı ve hırsla çalışıyorlar. Zor olan daha güzel olur." diye konuştu.



Kulüp başkanı Sinan Barut da tek amaçlarının ligi en iyi yerde bitirerek bir üst lige çıkmak olduğunu ifade etti.



Bolu'nun küçük bir şehir olduğu için rakiplerine karşı bazı dezavanajları olduğuna değinen Barut, "Kısıtlı imkanlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok fazla sponsor ve maddi destek bulamıyorsunuz ama burada oyuncuların tamamı çok büyük bir özveri ve istekle mücadele ediyorlar. Bu istek ve mücadelelerinin sahaya yansımasının getirdiği 6'da 6'lık bir başarı var. Biz bunu devam ettirip Sultanlar Ligi'ne doğru hedefimize doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.



"İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

Takımın libero oyuncusu Melis Demir de yarın önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, seyircilerin de desteğiyle bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

Ligde çok güzel bir şekilde ilerlediklerini ve bunu da çok fazla çalışarak başardıklarına dikkati çeken Melis, "Tüm ekip olarak çok iyi ve yoğun çalışıyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek mutlu ve huzurlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Melis, mücadele ettikleri ligde çok yüksek bütçeli takımlar olduğunu ancak başarının bütçeyle değil takım olmakla ilgili olduğunu ifade ederek, "Ligimizde çok yüksek bütçeli takımlar var ama ben takım olmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biz belki çok yüksek bütçeli bir takım değiliz ama birbirimizle olan iletişimimiz ve çalışmamız sayesinde güzel bir enerji yakaladık. Bunu da olabildiğince yüksek şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Takım olarak hedeflerinin ilk önce play-off, sonrasında da final oynayarak üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Melis Demir, hedeflerine ulaşmak için her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.

Takım kaptanı Burcu Şentürk de ligin ilk 6 haftasını hiç yenilgi almadan tamamladıklarına vurgu yaparak, "Bu hafta kazanma hedefimiz olan maçlardan bir tanesini oynayacağız. Bizim için tabi ki de rakip önemli ama önce puantaj çok önemli. Biz hep 3 puanla yolumuza devam ederek o şekilde ivme kazandık. Hiçbir şekilde rakip seçmeden sahadan 3 puan alarak galip ayrılmayı umut ediyoruz." diye konuştu.