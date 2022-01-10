Bolu'nun yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Bolu'nun yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

BOLU Bolu'da doğa tutkunu Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu'nun ormanlık alanın farklı bölgelerine yerleştirdikleri fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Gruplar halinde gezen yaban hayvanlarının sesleri ve görüntüleri fotokapanlarca görüntülendi.

Zengin yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 adet fotokapan yerleştirdi. Fotokapanlar sayesinde bahar aylarından kış aylarına kadar geçen sürede yaban hayatı gözlemlendi. Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki fotokapanlara çok sayıda yaban hayvanının görüntüsü yansıdı.

Ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların görüntüleri saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi. Gruplar halinde gezen yaban hayvanlarının sesleri ve görüntüleri fotokapanlarca görüntülendi.