Son Dakika Haberleri: Bolu'nun Yeni Başkanı CHP'li Özcan Mazbatasını Aldı

Bolu'nun Yeni Başkanı CHP'li Özcan Mazbatasını Aldı

1 saat önce

BOLU Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı.

Bolu'nun Yeni Başkanı CHP'li Özcan Mazbatasını Aldı, System.String[]
BOLU Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı. Özcan, "Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" dedi.

Yerel seçimleri kazanarak 15 yıl aradan sonra Bolu Belediyesi'nde tekrar partisinin kazanmasını sağlayan CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını almak için yaklaşık 500 partiliyle birlikte Bolu Adliyesi'ne geldi. Özcan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ve Baro Başkanı Sabri Erhendekçi tarafından karşılandı. Toplantı salonunda düzenlenen törende Özcan'ı eşi, çocuğu, anne ve babası da yalnız bırakmadı. Başkan Özcan, " Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Özcan, konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen'in elinden mazbatasını aldı. Mazbatasıyla adliyeden çıkan Özcan'ı yüzlerce parti alkışlarla karşıladı. Özcan, mazbatasının fotokopisini çekerek dağıtacağını söyledi. Partililer Özcan'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDECEK

Özcan, milletvekili görevinden istifa etmek için Ankara'ya hareket etti. Belediye başkanlığı mazbatasını TBMM'ye sunarak milletvekili görevinden istifa edecek Özcan, Cuma günü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devralacak.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:24 Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'nun Yeni Başkanı CHP'li Özcan Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]