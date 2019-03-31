Bolu'nun Yeniçağa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recayi Çağlar kazandı.
Bolu
'nun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Recayi Çağlar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recayi Çağlar bin 487, Saadet Partisi
adayı Yahya Doğanay
432, CHP
adayı Adnan Güngör
151 oy aldı.
Çağlar'ın özgeçmişi
1964 yılında Yeniçağa ilçesinde doğan Recayi Çağlar, ilk ve orta öğrenimini Yeniçağa'da, lise öğrenimini Bolu'da tamamladı. 1985 yılında ticarete giren Çağlar, 1987 yılında parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başladı.
1994-2009 yılları arasında Yeniçağa Belediye Meclis üyeliği görevi yapan Çağlar, 2009 yılında Bolu İl Genel Meclis üyesi seçildi. 2014 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:43 Kaynak: AA
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