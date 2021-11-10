Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Bolu'da, gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan , Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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