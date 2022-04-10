Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

10.04.2022 23:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden Bolu'da ektili olması beklenen kar yağışıyla ilgili, "Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden Bolu'da ektili olması beklenen kar yağışıyla ilgili, "Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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