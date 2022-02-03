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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 11:32
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar birikintisine dayanamayan ağaçlar devrildi.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Aladağlar bölgesinde kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı. Kar sebebiyle sürücüler güzergahta güçlükle ilerlerken İl Özel İdaresi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ağaçların bir kısmı üzerindeki kar birikintisi sebebiyle devrildi. Yolun zaman zaman kapanmasına neden olan devrilen ağaçlar Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. - BOLU

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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Bolu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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