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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 12:06
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

Bolu merkezinde aralıklarla sağanak, yüksek kesimlerde tipi görülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğu Seben ve Kıbrısçık ilçesinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada, Bolu'yu Seben ve Kıbrısçık ilçelerine bağlayan kara yolunun kenarındaki çam ağaçları, üzerinde bulunan kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekipler, çam ağaçlarının her an devrilme riski nedeniyle ilçe yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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Kıbrısçık, Seben, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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