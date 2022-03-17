Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu - Son Dakika
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

17.03.2022 10:04

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan şelaleler, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Çavuşderesi köyü Kuzalıç Mahallesi'nin yüksek yerlerinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

Sıcaklıkların düşmesiyle dağların yamaçlarından akan şelaleler buz tuttu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleler, güzel görüntüler sundu.

Soğuk hava nedeniyle, yaban hayvanlarının su içtiği çeşmeler de buzla kaplandı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'nun yüksek kesimlerinde şelaleler buz tuttu - Son Dakika


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