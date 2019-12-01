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Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

6 saat önce

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıBolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya kar yağdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya kar yağdı. Kar yağışı sevinçle karşılanırken, Kartalkaya'ya gelen vatandaşlar kar topu oynadı. Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar nedeniyle de milli parka gidiş yasaklandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya'ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, Kartalkaya'ya çıkıp kar topu oynadı. Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya'ya gelen İsmail Ay, Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya'ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim dedi.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili oldu. Yedigöller yolunda yoğun kar yağışı yaşanması nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bugün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır ifadelerini kullandı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Kartalkaya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:37 Kaynak: DHA
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