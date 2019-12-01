Son Dakika Haberleri: Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
Son Dakika Güncel Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı - Son Dakika

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

7 saat önce

BOLU'da yüksek kesimler, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, System.String[]

BOLU'da yüksek kesimler, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'ya çıkan vatandaşlar kartopu oynadı. Kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya'ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı bölge sakinleri, Kartalkaya'ya çıkıp kartopu oynadı. Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya'ya gelen İsmail Ay, "Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik, ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya'ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.


Kartalkaya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi
MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]