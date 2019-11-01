Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
7 saat önce
BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.
Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgedeki ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.
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