Son Dakika Haberleri: Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Son Dakika Güncel Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

7 saat önce

BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

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BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgedeki ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
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