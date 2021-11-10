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ABANT KARLA KAPLANDI - Son Dakika

ABANT KARLA KAPLANDI

10.11.2021 13:40

Abant Tabiat Parkı, bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Abant Tabiat Parkı, bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ın eşsiz manzaraları güzel görüntüler oluşturdu. Tatilciler, Abant Gölü çevresinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Bursa'dan tatil için gelen Coşkun Serki, "Dün güneşliydi, bu sabah kar vardı. Daha önce hiç gelmemiştim. İlk defa geliyoruz. Havası çok hoşumuza gitti." dedi.

İstanbul'dan gelen Asuman Yaprak ise, "İnanılmaz güzel bir yer. Dün tam bir yaz havası vardı. Buraya tişört ile geldik. Sabah uyandığımızda her yeri bembeyaz görünce de çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Çok keyifli, çok güzel. Herkese de tavsiye ederiz. Sonbahar havası yaşarız ve bol bol fotoğraf çekeriz diye düşünmüştük. Bugün bizi beyaz bir doğa manzarası karşıladı." diye konuştu.

ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI
ABANT KARLA KAPLANDI

Abant, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABANT KARLA KAPLANDI - Son Dakika


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