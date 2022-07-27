Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı

27.07.2022 12:59
Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı

Bolu'nun Yumrukaya köyünde ağıla giren köpeklerin saldırısı sonucu 2 koyun telef olurken, 6'sı yaralandı.

Bolu'nun Yumrukaya köyünde ağıla giren köpeklerin saldırısı sonucu 2 koyun telef olurken, 6'sı yaralandı.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ayçiçek'e (55) ait ağıla tellerin altından giren çok sayıda köpek, 29 küçükbaş hayvana saldırdı.

Bazı koyunları ağılın dışına taşıyan köpekler, bazılarını yaraladı. Sesleri duyarak ağıla koşan Ayçiçek ve oğlu, bir koyunun telef olduğunu, 7'sinin yaralandığını gördü.

Ağır yaralanan bir koyunu da kesmek zorunda kalan aile, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yaralı koyunları kendi imkanlarıyla tedavi ettirmeye çalışan aile, köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Ayşe Ayçiçek, gazetecilere, köpeklerin sesini duyması üzerine dağıldığını belirterek, "Koyunlardan birini parçalamışlardı, birini de kestik. Derenin dibinden, toprağı oyarak yerin altından gelmişler." dedi.

Köyün dışından olan köpeklerin toplatılmasını isteyen Ayçiçek, "Koyunları kendi imkanlarımızla tedavi ediyoruz. Veterinere verecek paramız yok ama mikrop kaparlarsa yaralı hayvanlarımız da ölebilir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı - Son Dakika
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