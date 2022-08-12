Köylülerin hayvanlarını telef eden köpekler korku salmaya devam ediyor - Son Dakika
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Köylülerin hayvanlarını telef eden köpekler korku salmaya devam ediyor

12.08.2022 16:17
Köylülerin hayvanlarını telef eden köpekler korku salmaya devam ediyor

Bolu'nun Yumrukaya köyünde büyük ve küçükbaş çok sayıda havyanı telef eden başıboş köpekler köylüleri isyan ettirdi.

Bolu'nun Yumrukaya köyünde büyük ve küçükbaş çok sayıda havyanı telef eden başıboş köpekler köylüleri isyan ettirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde geçtiğimiz günlerde sürüler halinde gezen sahipsiz köpeklerin çok sayıda koyunu telef etmesinin ardından, aynı köpekler Necla Çırpan isimli kadının tavuklarına saldırdı. Çırpan'ın evinin bahçesinde bulunan kümeste beslediği 20 tavuktan 15'i köpeklerin saldırısında telef oldu. Tavuklardan 5'inde ise büyük yaralar oluştu. Köylülerin korkulu rüyası haline gelen köpeklerin yakalanması için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

"Komşumuza da saldırmaya kalkmışlar"

Köpeklerin köyde yaşayanlara saldırdıklarını söyleyen Çırpan, "20 tavuğum vardı. 5 tane kaldı. 5'i de yaralı. 4 koyunu, 9 tavuğu ölen oldu. Sürüyle köpek geliyormuş. Biz görmedik. Kümesin kapalı olduğu halde açmışlar. Ben yoktum ama eşim ve çocuğum vardı. Onlar da bir şey duymamışlar. Sabah görmüşler. Muhtara söylediğimiz halde hiç ilgilenmediler. Komşumuz hayvanlarını otlatırken ona bile saldırmaya kalkmışlar. Kadın korkmuş. İlgilensinler. Dün akşam da birisinin 20 hindisi gitmiş. Dağkent Mahallesi'nde de birinin 6 koyununu öldürmüşler" dedi. - BOLU

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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köylülerin hayvanlarını telef eden köpekler korku salmaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köylülerin hayvanlarını telef eden köpekler korku salmaya devam ediyor - Son Dakika
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