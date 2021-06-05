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Bolu "Okçuluk Benim Sporum" projesine dahil oldu - Son Dakika

Bolu "Okçuluk Benim Sporum" projesine dahil oldu

05.06.2021 11:33
Bolu

Bolu, ata sporu olan okçuluğun yeni nesiller tarafından sahiplenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ile dünya standartlarında sporcular yetiştirmek üzere 3 yıl önce hayata geçirilen "Okçuluk Benim Sporum" projesine katıldı.

Bolu, ata sporu olan okçuluğun yeni nesiller tarafından sahiplenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ile dünya standartlarında sporcular yetiştirmek üzere 3 yıl önce hayata geçirilen "Okçuluk Benim Sporum" projesine katıldı.

Valilik, İl Mili Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren okullarda eğitim-gören ve okçuluğa ilgi duyan öğrenciler, profesyonel antrenörler eşliğinde kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Protokol töreninde konuşan Vali Ahmet Ümit, okçuluk sporunun en kadim sporlardan olduğunu söyledi.

Okçuluğun geçmişi hakkında bilgi veren Ümit, "Hiçbir ulus tarafından bizim milletimiz kadar benimsenmemiştir. Okçuluk esas itibarıyla milletimizle beraber layık olduğu yere ulaşmıştır." dedi.

Ümit, ecdadın okçuluğa büyük önem verdiğini anlatarak, "Ok, sadece bir silah değil, aynı zamanda spor malzemesi ve bir eğitim unsurudur. Anlıyoruz ki ok ve okçuluk; bir ok ve yaydan ibaret değil, hem psikolojik hem de fizyolojik eğitimi içeren, insanı rahatlatan, bedeni senkronize bir şekilde hareket ettiren, kalbini dahi sakinleştiren özellikleriyle gençlerimizin yetişmesinde çok etkili ve katkılı bir uğraş." diye konuştu.

Vali Ümit, protokol kapsamında okçuluk sporunun Bolu'da yaşayan herkese açık hale getirileceğini aktararak, "Okçuluğa özellikle gençlerimize, öğrencilerimize yönelik çok önemli bir spor alanı olarak bakıyorum. Bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu projeden faydalanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Haydar Ali Yıldız'dan Okçuluk Ligi müjdesi

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri proje çerçevesinde Bolu'da protokol imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okçuluğu, Türkiye'nin dört bir yanına yayma düşüncelerini projeyle adım adım gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Okçular Vakfı olarak temel amacımız, okçuluğu tanıtmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Öncelikle İstanbul'da 34 ilçeden başlayan projemiz, şu anda Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşiyor. Yakın bir zamanda, belki de önümüzdeki yıl içinde Türkiye'de, dünyada ilk olacak Okçuluk Ligi'ni kurmuş olacağız. Tıpkı takip etmekte olduğumuz diğer profesyonel ligler gibi okçuluğun da bir ligi olacak. Her ilçeden, her köyden, her ilden yarışmalara katılabilecek gençlerimiz, çocuklarımız olacak. Böylece yıl sonunda her yıl mayıs ayında bir fetih gününde bu çocuklarla birlikte Türkiye Şampiyonunu Fetih Şampiyonu olarak ilan etmiş olacağız."

Konuşmaların ardından Vali Ümit, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, protokolü imzaladı.

İmza töreninde, Paralimpik Okçuluk Milli Takım sporcusu Ömer Aşık da yer aldı.

Bolu Okçuluk Benim Sporum projesine dahil oldu
Bolu Okçuluk Benim Sporum projesine dahil oldu
Bolu Okçuluk Benim Sporum projesine dahil oldu
Bolu Okçuluk Benim Sporum projesine dahil oldu
Bolu Okçuluk Benim Sporum projesine dahil oldu

Okçuluk, Türkiye, Okçular, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bolu 'Okçuluk Benim Sporum' projesine dahil oldu - Son Dakika Spor


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