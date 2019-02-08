Son Dakika Haberleri: Bolu Okul Yanındaki Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Bolu Okul Yanındaki Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

29 dakika önce

Okul yanındaki evde uyuşturucu imalatı yapan 4 kişi tutuklandıBOLU, (DHA)- BOLU'da, okul yanındaki uyuşturucu imalathanesinde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel(46), İsmail Arslan(69), Özdemir Veyiş(38) ve Ali...

Okul yanındaki evde uyuşturucu imalatı yapan 4 kişi tutuklandı

BOLU, (DHA)- BOLU'da, okul yanındaki uyuşturucu imalathanesinde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel(46), İsmail Arslan(69), Özdemir Veyiş(38) ve Ali Çalışkan(37) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Yanı başında bir ortaokul bulunan eve Pazartesi günü polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan Recep Yiğitel, İsmail Arslan ve Özdemir Veyiş ile şehir dışında bulunan Ali Çalışkan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler savunmalarında ele geçirilen maddelerin uyuşturucu yapımında kullanılmadığını, tarımda kullanılacak gübre yapımı için gerekli malzemeler olduğunu öne sürdü. Recep Yiğitel, İsmail Arslan, Özdemir Veyiş ve Ali Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

İsmail Arslan, Bolu, Güncel
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