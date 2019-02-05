Son Dakika Haberleri: Bolu Okul Yanındaki Uyuşturucu İmalathanesine Drone Destekli Polis Baskını

Bolu Okul Yanındaki Uyuşturucu İmalathanesine Drone Destekli Polis Baskını

16 dakika önce

Bolu'da, polisin bir okulun hemen yanıbaşındaki uyuşturucu imalathanesine düzenlediği drone destekli operasyonda 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ile 38 kilogram metanfetamin olduğu düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu Okul Yanındaki Uyuşturucu İmalathanesine Drone Destekli Polis Baskını, System.String[]
Bolu'da, polisin bir okulun hemen yanıbaşındaki uyuşturucu imalathanesine düzenlediği drone destekli operasyonda 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ile 38 kilogram metanfetamin olduğu düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi. İmalathane düzeneği kurulan evde çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları saniye saniye görüntülendi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit etti. Yanıbaşında bir ortaokul bulunan eve polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda kapıyı kırarak silahlarla eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi yere yatırıp kelepçeledi. Yaşanan heyecanlı anlar görüntülenirken evde uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Evde yapılan aramalarda ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan R.Y.(46), İ.A. (69) ve Ö.V.(38) ile şehir dışında bulunan A.Ç.(37) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:07 Kaynak: DHA

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