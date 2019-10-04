Bolu öldürmeyi bıraktı, ölümsüz kareler yakaladı

Öldürmeyi bıraktı, ölümsüz kareler yakaladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde oturan Menderes Atay, 13 yıl önce avcılığı bırakıp yırtıcı kuş fotoğrafları çekmeye başladı. Akbaba, kartal, şahin gibi birçok yırtıcı kuş bakımından çok zengin olan Dörtdivan ilçesi bölgesinde yaban hayatı rehberliği yapan Atay, Öldürmeyi bırakıp, ölümsüzleştirmeye başladım dedi.

Gerede'de yaşayan Menderes Atay, 2006 yılında ağabey olarak gördüğü bir kişinin tavsiyesi ile avcılığı bırakıp yaban hayatı fotoğrafçılığına merak sardı. Avcılığı bırakan Menderes Atay, kendi tabiriyle öldürmek yerine, ölümsüzleştirmeye başladığını ifade ettiği yaban hayatı fotoğrafçılığında kendisini geliştirdi. Atay, özellikle akbaba, doğan, kartal ve şahinin de aralarında bulunduğu birçok yırtıcı kuşa ev sahipliği yapan Dörtdivan ilçesinde fotoğraflar çekmeye başladı. Zamanla bölgenin kuş popülasyonu hakkında uzmanlaşan ve kuşlara karşı büyük sevgi besleyen Menderes Atay, yaban hayatı rehberliği de yapmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden bölgeye gelen birçok yaban hayatı fotoğrafçısı, Atay'ın sayesinde nadir görülen yırtıcı kuşları fotoğraflamayı başardı.

TAVSİYE İLE BAŞLADI

Fotoğrafa ağabey olarak gördüğü bir kişinin sayesinde başladığını belirten Atay, Fotoğrafa Cavit Bilen ağabeyim var, benim baba bildiğim bir insan. Beraber avda buluştuk. Av yaptık. Sonunda bana 'Avcılığı bırakalım. Sen yaban hayat fotoğrafçılarını gezdir. Yaban hayat fotoğrafçılarına alan kılavuzluğu yap' dedi. Böylelikle avı bırakıp fotoğrafçılığa başladım. Ölümsüzleştirmeye başladım. Önceden avcılık yapıyordum. Şu anda kuşları sevdim, doğayı sevdim. Şu anda ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Ölümsüzleştirmek öldürmekten daha güzel. Yaklaşık 12-13 yıldır yapıyorum bu işi dedi.

BÖLGEDE YIRTICI POPÜLASYONU ÇOK

Dörtdivan bölgesinde Türkiye'de bulunan 52 yırtıcı kuş türünden 40 tanesini fotoğraflarını belirten Atay, Bu bölgede yırtıcı popülasyonu çok. Ben burada Türkiye'de olan 52 türün 39-40 tanesini aşağı yukarı çekmiş bulunmaktayım. Gece ve gündüz türleri olarak arşivledim. Ötücü popülasyonu da çok. Ama genelde akbaba, kartal ve şahinler, deliceler, doğanları daha çok görüp onlarla ilgileniyorum. Bunlar benim iyi bir hobim oldu. Yırtıcılar ulaşılmaz hayvanlar olduğu için daha çok cezbediyor. Bu bölgede özel tür olarak paçalı baykuş ve bozkır kartalı var. Bunlar nadir görülen hayvanlar. Akbabalar zaten özel. Sakallı akbabalar var. 4 çeşit tür akbaba arasında sakallı akbaba en nadir olanı. Sürekli göremiyorsun. Popülasyon hakkında pek bilgi sahibi olduğumuz bir hayvan değil. Burası yırtıcı popülasyonu olarak çok güzel. Harika bir doğada yaşıyoruz. Dörtdivan, Bolu ve Gerede bölgesi yırtıcı bakımından çok güzel bir yer diye konuştu.

ÖLDÜRMEK YERİNE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEYE BAŞLADIM

Bölgeye ilginin çok olduğunu anlatan Atay, şöyle konuştu

Avcılığı bıraktım. Öldürmek yerine ölümsüzleştirmeye başladım. Buraya çok ilgi var. Sürekli birileri yırtıcı çekmek istiyor. Yakın detaylı fotoğraf çekmek istiyor. Akbaba ve ötücü türlerle ilgili benimle iletişime geçiyorlar. Gece geziyoruz, gündüz geziyoruz. Bazen 2-3 gün konaklayıp, zorlu araziler yaptığımız günler oluyor. Hem zorlu hem de eğlenceli. Yeri geliyor, kara gömülüyoruz, yeri geliyor çamura saplanıyoruz. Arabayı çıkarmaya uğraşıyoruz. Fotoğrafçılığın neşeli, harika bir yanı var.