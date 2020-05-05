Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı

6 saat önce

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, bahçe temizliği yapılırken orman yangınına neden olunmaması uyarısında bulundu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı, System.String[]

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, bahçe temizliği yapılırken orman yangınına neden olunmaması uyarısında bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce ve Bolu illerinde orman yangınlarında artışların meydana geldiği ifade edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekilen açıklamada, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olmasına rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden, yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğununa vurgu yapıldı.

Orman yangınına sebebiyet verenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapıldığınının da belirtildiği açıklamada, vatandaşlara orman yangınının zararları ve orman yangınına sebebiyet vermenin cezaları konusunda uyarılarda bulunarak, herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Mudurnu ve Mengen ilçeleri ile Düzce'nin Konuralp beldesinde meydana gelen orman yangınlarının işletme müdürlükleri yangın ekipleri tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldüğü de anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kışın kapanan orman yollarının açılarak, bakım ve onarımlarının yapılması ve yangın ekiplerinin hazır olması nedeniyle orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilip, büyümeden söndürülüyor. Ormanda üretim işlerinde ortaya çıkan üretim atıkları ile bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkların, orman yangınına sebebiyet vermemesi için yol kenarlarından uzaklaştırılması gerekiyor. Daha büyük yangın afeti yaşamamamız için, kırsal alanlarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunmalı. Vatandaşlar, gördükleri orman yangınını ve orman yangınına sebebiyet verenleri ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeli."

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:46 Kaynak: AA


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