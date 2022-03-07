Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk'ten Yığılca'ya ziyaret - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Düzce'nin Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde personelle bir araya gelen Şentürk, İşletme Müdürü Sefer Tüce'den yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak'ı ziyaret eden Şentürk, Yığılca için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Orman köylülerinin sıkıntılarını paylaşan Albayrak da "İşletme Müdürümüz ile sürekli koordine halindeyiz. İlçemizde yapılması planlanan çalışmaların ve eksikliklerin giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Ziyaretleriniz bizleri son derece mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.