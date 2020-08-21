BOLU Otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi adliyede - Son Dakika

Otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi adliyede

BOLU'da, park halindeki otomobili çaldıktan sonra Ankara'ya götürerek motor-şasi numarasının değiştirmeye çalışan 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu Köroğlu mahallesinde yaşayan E.Y. isimli kişi, otomobilinin park ettiği yerde olmadığını farkedince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede aracın 3 kişi tarafından çalındığını tespit etti. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şahısların çaldıkları araçla Ankara'ya gittiklerini belirleyerek operasyon başlattı. Ekiplerin Ankara'da yaptıkları operasyonda Ö.Y., F.Ö. ve H.Ç. isimli şahıslar, çalıntı aracı change yaparak motor-şasi numarasının değiştirmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı araç ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.