BOLU Otomobil markete daldı: 3 yaralı - Son Dakika

BOLU Otomobil markete daldı: 3 yaralı

Otomobil markete daldı: 3 yaralıBOLU'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin marketin içine girmesi sonucu alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.

Otomobil markete daldı: 3 yaralı

Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum

BOLU'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin marketin içine girmesi sonucu alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Göynük ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. Sokakta ilerleyen Ziyafettin Başkaya (65) idaresindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki marketin içerisine girdi. Marketin kapı doğramaları ve camları kırılırken, kaza sırasında markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sofular, Göynük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa BOLU Otomobil markete daldı: 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:28 Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOLU Otomobil markete daldı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]