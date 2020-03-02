Bolu otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bolu otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdıBOLU'da, otomobilin çarptığı İsmail İlhan (42), ağır yaralandı.

Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU'da, otomobilin çarptığı İsmail İlhan (42), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan İsmail İlhan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İsmail İlhan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
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