Son Dakika Haberleri: Bolu otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bolu otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralı - Son Dakika

Bolu otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralı

6 saat önce

Otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralıBolu'da, otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralı

Bolu'da, otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobilin çarpması sonucu hafif ticari araç 2 tekerleğinin üzerinde dururken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin yandan çarparak altına girdiği hafif ticari araç iki tekerleğinin üzerinde durdu. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Fatih Savaş ile otomobilde bulunan Mukaddes Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçların aldığı hali gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda vatandaş, kaza yapan araçların başında toplandı. Polis, vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

Bolu otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi 2 yaralı

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:01 Kaynak: DHA
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