Bolu otomobilin yaşlı adama çarpma anı kamerada - Son Dakika

Otomobilin yaşlı adama çarpma anı kamerada

BOLU'da, kaldırımın karla kaplanması nedeniyle yolda yürüyen yaşlı adama, bir sürücü kursuna ait 'Aday sürücü' aracının çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Dün etkili olan yoğun kar yağışından dolayı karla kaplı kaldırımlardan yürüyemeyen yaşlı bir vatandaşa, yol kenarında yürüdüğü sırada kavşağa giren bir sürücü kursuna ait 'Aday sürücü' aracı hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam karların üzerine düştü. Yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil ekipleri çağrıldı. Hafif yaralanan yaşlı adam tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.