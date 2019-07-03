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BOLU Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

1 saat önce

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandıBolu'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı.

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
Bolu'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BOLU Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
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