Son Dakika Haberleri: Bolu Otomobille Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Bolu Otomobille Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesi yönüne giden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fikret Bakay idaresindeki 14 KH 920 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Yusuf İslam Bakay ve otomobilde bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı. Otomobil sürücüsü Yücel Yalçın ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA

Yeniçağa, Bolu, Güncel
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