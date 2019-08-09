BOLU OTOYOLUN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
1 saat önce
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu
Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Kurban Bayramı
tatili için yola çıkanlar, TEM otoyolunun Bolu geçişinin Ankara
yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkiinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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