BOLU Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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BOLU Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi
6 saat önce
Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)İSVEÇ'TEN GETİRİLEN 23 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİİsveç'ten Türkiye'ye getirilen çeşitli meslek gruplarından 23 Türk vatandaşı, bu akşam geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi.
Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)
İSVEÇ'TEN GETİRİLEN 23 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ
İsveç'ten Türkiye'ye getirilen çeşitli meslek gruplarından 23 Türk vatandaşı, bu akşam geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 23 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Böylece yurtta karantina altındaki kişi sayısı 92 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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