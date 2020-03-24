BOLU Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

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BOLU Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
28 dakika önce
Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildiPAKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 20 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
PAKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 20 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Pakistan'da bulunan 20 Türk vatandaşı, bu sabah uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alındı. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün tedbir amaçlı karantina altında tutulacağı belirtildi. Yurda daha önce Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen toplam 49 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: DHA
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