BOLU Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

PAKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 20 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Pakistan'da bulunan 20 Türk vatandaşı, bu sabah uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alındı. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün tedbir amaçlı karantina altında tutulacağı belirtildi. Yurda daha önce Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen toplam 49 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.