BOLU PATATESİYLE MEŞHUR BOLU'DA ÇİFTÇİ, BU YIL MISIR EKİMİNE YÖNELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOLU PATATESİYLE MEŞHUR BOLU'DA ÇİFTÇİ, BU YIL MISIR EKİMİNE YÖNELDİ - Son Dakika

BOLU PATATESİYLE MEŞHUR BOLU'DA ÇİFTÇİ, BU YIL MISIR EKİMİNE YÖNELDİ

16 dakika önce

MEŞHUR sarı patatesi ile bilinen Bolu'da çiftçiler üretim masrafının fazla, kar marjının düşük olması nedeniyle mısır üretimine yöneldi.

MEŞHUR sarı patatesi ile bilinen Bolu'da çiftçiler üretim masrafının fazla, kar marjının düşük olması nedeniyle mısır üretimine yöneldi. Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan kentteki birçok çiftçinin patates ekmek yerine tarlalarında mısır ektiğini söyledi.

Bolu'da çiftçiler, Türkiye çapında meşhur olan sarı patatesi, artan üretim ve işçi maliyetleri nedeniyle tercih etmemeye başladı. Çiftçiler bu yıl tarlalarına patates ekmedi ya da daha az ekim yaptı. Patatesteki fiyat dengesizliği, işçi bulamama gibi sorunlar nedeniyle patates ekiminden vazgeçen çiftçiler, üretimi kolay ve maliyeti düşük olan mısıra yöneldi. Bolu'da geçen yıl 3 bin dekarlık alanda mısır ekimi yapılırken, bu rakam bu yıl 15 bin dekara yükseldi. Geçen yıl patates ekilen tarlaların büyük kısmında bu yıl mısır ekimi yapıldı.

MISIR ÜRETİMİNDE ÇİFTÇİNİN CEBİNE DAHA ÇOK PARA GİRİYOR

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan mısır üretiminde çiftçinin cebine daha çok para girdiğini ifade ederek, "Bolu'da patates olayı para kazandırmadı. Sebebi maliyetlerinin çok yüksek olması. İşçi maliyeti, mazot maliyeti ve patatesin tohumunun pahalı olması nedeniyle Bolu çiftçisi tane mısır üretimine yöneldi. Silajlık mısırda ve tane mısırda maliyetler düşük. Sadece ekim parası veriliyor. İşçilik yok. Çiftçinin cebine daha çok para giriyor. Bu nedenle bu yıl 15 bin dekar mısır ekimi oldu. Bunların satışları çok kolay oluyor. Bolu'da ekilen mısırın kalitesi de çok yüksek. O yüzden çok verimli olduğu için daha kıymetli. Bu sene inşallah mısır ithal edilmezse, çiftçimiz çok para kazanacak diye düşünüyorum. Geçen sene 3-4 bin dekar iken mısır ekim alanı bu yıl 15 bin dekara çıktı. Bu bir dahaki sene daha da çok olacak." dedi.

Patates üretiminin Bolu'da bitme noktasına geldiğini anlatan Fidan, "Patates Türkiye'nin her yerinde ekiliyor. Adana, Amasya, İzmir gibi ekilmeyen yer yok. Patates ekimi Bolu'da bitti. Her yerde çok olduğu için bitti. Bolu patatesi aslında çok dayanıklı ve kışlık patatestir. Ama diğer illerden gelenler olduğu için çok ayırt edilmiyor. Bizim çiftçimiz patatesten para kazanamadı." diye konuştu.

BU YIL MISIR EKİMİNDEN UMUTLUYUZ

Vakıfgeçitveren Köyü'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Sabahattin Altunel de daha önce patates ektiği tarlalarına bu yıl mısır ektiğini belirterek, "Patates ekimi azaldı. Buna alternatif olarak Ziraat Odası'nın yaptığı mısır kurutma tesisinden dolayı çiftçiler mısıra yöneldi. Maliyetlerin de düşük olmasından dolayı mısıra ekimi 3 yıldır devam ediyor. Bu yıl içerisinde benim gözlediğim kadarıyla ekim oranı fazla. Patateste taban bir fiyat yok. Vatandaş mahsulünü ektikten sonra kaça satacağını bilemiyor. Belli değil. Ama mısırda 1 lira 1.20 liradan alım yaptı. Bizler memnunuz. Biz bu işin içindeyiz. Bu yıl mısır ekiminden dolayı umutluyuz. " diye konuştu.

ŞU ANDA EN KOLAY ÜRÜN

Ilıcakınık Köyü'nde çiftçilik yapan ve köyün muhtarı olan Selim Özer de bu yıl mısır üretimine yöneldiğini ifade ederek, "En büyük sıkıntımız işçi bulamıyorduk. İşçi sıkıntısı olduğu için patateste de üretim ve satış işçi ile oluyor. Maliyetlerin yüksek olması patates satışındaki fiyat dengesizliği patates üretimini azalttı. Tane mısır endüstriyel bir yem bitkisi olduğu için şu anda makine ile ekiyoruz, makine ile biçip kurutuyoruz. Oradan da doğruca nakliyesi yapılıyor. Şu anda en kolay ürün. Kar olarak ise buğdaydan bile daha karlı bir ürün şu an için." dedi.

BOLU PATATESİYLE MEŞHUR BOLU'DA ÇİFTÇİ, BU YIL MISIR EKİMİNE YÖNELDİ

İşçi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:44 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: BOLU PATATESİYLE MEŞHUR BOLU'DA ÇİFTÇİ, BU YIL MISIR EKİMİNE YÖNELDİ - Son Dakika
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