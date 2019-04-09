Bolu Piknikte Ağacı Kesip Yaktılar

Piknikte ağacı kesip yaktılarBolu'da, Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda 4 kişi etleri pişirmek ve ısınmak için kullandıkları odunların bitmesiyle motorlu testere ile ağacın kalın dalını kesip yaktı.

Piknikte ağacı kesip yaktılar



Bolu'da, Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda 4 kişi etleri pişirmek ve ısınmak için kullandıkları odunların bitmesiyle motorlu testere ile ağacın kalın dalını kesip yaktı. O anları bir kişi kahkahalar atıp videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Bolu'da, Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. dün gece saatlerinde Gölköy Baraj Gölü çevresindeki ormanlık alanda piknik yaptı. İçki içen 4 arkadaşın daha sonra mangaldaki kömürleri ve ısınmak için yaktıkları ateşteki odunlar bitti. Ali O. otomobilinde bulunan motorlu testereyi getirerek ormanlık alandaki bir ağacın kalın bir dalını kesti. Bu sırada Sinan D. de o anları kahkahalar içinde videoya kaydetti. Sinan D., daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin sosyal medyadaki bazı arkadaşları ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

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