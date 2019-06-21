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BOLU Polis, köpek hırsızlarını kovaladı

11 dakika önce

Polis, köpek hırsızlarını kovaladıMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, motosikletli polis ekipleri pitbul cinsi 2 köpeği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi kovaladı.

Polis, köpek hırsızlarını kovaladı
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, motosikletli polis ekipleri pitbul cinsi 2 köpeği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi kovaladı. Park içinde ve caddelerde süren kovalamaca sonucu şüpheliler, köpeklerden 1'ini bırakıp kaçarken, kovalamaca anları kameraya yansıdı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi Karaçayır Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada 2 adet pibull cinsi köpek gezdiren 2 gençten şüphelendi. Polis ekipleri gençlerin yanına gidince gençler ellerindeki köpeklerle kaçmaya başladı. Polis de motosikletle, kaçan gençlerin peşinde düştü. Kovalamaca Karaçayır parkına kadar sürdü. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın sonucunda şüphelilerden biri köpeği, bir işyerinin önünde bırakıp kaçtı. İşyerinde çalışan bir genç de köpeği kaçmaması için tuttu. Şüpheliler diğer köpekle gözden kayboldu. Bırakılan köpek bir kamyonete bağlanarak durum Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekipler, yasaklı ırktan olduğu öğrenilen köpeği barınağa götürdü. Çalındığı iddia edilen köpeklerin sahibinin ve çalan kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
BOLU Polis, köpek hırsızlarını kovaladı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:13 Kaynak: DHA
DHA, Bolu, Polis, Güncel
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